Nato a Savona, ma cresciuto a Diano Marina dove il padre era comandante della locale Stazione di Carabinieri, il Generale Bellacicco ha svolto tutta la carriera negli Alpini a partire dagli anni Ottanta. Tra i numerosi incarichi, ha comandato il Battaglione paracadutisti del “Monte Cervino”, il 2° Alpini e il reggimento Cadetti dell’Accademia di Modena. E’ stato Capo di Stato Maggiore delle Truppe Alpine, comandante della Julia, comandante della Regione Ovest in Afghanistan nell’ambito della missione Isaf e vice comandante del Rapid Deployable Corps della Nato.