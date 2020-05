Ricerca per:

Per contatti è possibile utilizzare l’indirizzo email disabilitymanager@comune.noviligure.al.it

Al disability manager compete la funzione di referente per tutte le problematiche legate al mondo della disabilità. L’obiettivo è quello di avere una città vivibile per tutti dal punto di vista dell’abbattimento delle barriere esistenti, sia architettoniche che culturali. L’incarico avrà durata fino alla scadenza dell’Amministrazione comunale ed è svolto a titolo volontario, senza alcuna retribuzione.

La Dr.ssa Di Comite, neuropsichiatra infantile, attualmente è Dirigente Medico di primo livello dell’ASL AL in servizio presso la Struttura Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile.