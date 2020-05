Sabato 23 maggio e Domenica 24 maggio 2020, finalmente riaprono al pubblico riapertura gli spazi espositivi de “il Divisionismo Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona” con nuove modalità di fruizione contingentata e nuove disposizioni di visita nel rispetto delle norme di distanziamento sociale in base a quanto stabilito dal DPCM del 17 maggio 2020.

Gli orari di apertura sono dalle 15 alle 19 e l’ingresso, come sempre sarà gratuito



Sarà inoltre possibile ritornare ad ammirare l’ultima opera che è andata a d arricchire il Museo poso prima del lockdown “Penombre o Giulietta e Romeo o Il bacio” di Gaetano Previati. (foto a fianco)

L’opera, esposta appena prima della chiusura del museo, si colloca in una fase intermedia della produzione artistica del maestro ferrarese: fra la produzione giovanile, ancora legata alla tradizione tardoromantica-realistica, e il nuovo corso della sua pittura che adotta il Divisionismo come strumento poetico prima che tecnico.

Da Domenica 7 giugno 2020 è prevista la riapertura di Casa Barabino e Gipsoteca “Luigi Aghemo” con la medesima modalità di apertura mensile.

Orari di apertura: dalle 15.00 alle 19.00 Ingresso gratuito.

Per Tortona e per tutta la zona si tratta indubbiamente di una notizia importante in quanto non parliamo solo di un museo unico in Italia che contiene opere di grande importanza, ma una vera e propria istituzione cittadina e vederla finalmente riaprire dà un senso di normalità a tutti anche se sarà possibile visitarla con tutte l precauzioni imposte dalla normativa.