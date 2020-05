Ricerca per:

gratuito per ragazzi fino a 14 anni, titolari tessera Abbonamento Musei e tessera Momu.

ridotto per ultrasessantenni, studenti: euro 3,50

Per tutto il giorno l’accesso alle sale espositive, negli orari tradizionali di apertura (dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30), sarà possibile indossando la mascherina, mantenendo le distanze di sicurezza e su prenotazione – anche immediata – effettuata telefonicamente ai numeri 0142 444249 o 0142 444309 o attraverso il form presente sul sito internet del Comune alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni .

«La visita – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – si svolgerà alle ore 16.30, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e sarà pertanto su prenotazione e per un numero limitato di persone. Con il Museo Civico e la Biblioteca Civica abbiamo voluto, fin da subito, tornare a proporre le iniziative culturali alla città a al territorio e quella di martedì si inserisce in questo percorso che ci porterà, man mano, a riaprire tutti gli spazi cittadini».

Come di consueto, è visitabile anche durante le festività e in occasione del prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, manterrà l’orario di apertura dei giorni festivi, offrendo al suo pubblico una visita guidata, compresa nel prezzo del biglietto, agli affreschi del Chiostro grande e alle opere del Salone Vitoli.