Martedì 2 giugno anche Tortona celebrerà la Festa della Repubblica Italiana.

A causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, non sarà possibile svolgere la tradizionale manifestazione aperta al pubblico, ma sarà comunque organizzato un corteo di auto, con la partecipazione della Protezione Civile e delle Forze dell’ordine che, partendo dal Municipio, renderà omaggio all’Ospedale, alle sedi di Carabinieri, Polizia Stradale e Polizia Municipale, per poi concludersi sulla Torre del Castello dove si terrà, come lo scorso anno, la cerimonia dell’alzabandiera.

Il Sindaco Federico Chiodi parteciperà in rappresentanza di tutti i cittadini di Tortona.