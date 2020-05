L’ufficio anagrafe mantiene la chiusura al pubblico fino al 17 maggio 2020.

In osservanza del pdf Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 43 – 13 aprile 2020 e del nuova finestra Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, dell’art 87 del nuova finestra Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” (lavoro in smart in via ordinaria per i dipendenti pubblici) e del nuova finestra Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (con efficacia sino al 17 maggio).

Eventuali richieste indifferibili ed urgenti possono essere fatte via e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.tortona.al.it

Anche per i seguenti servizi scrivere a anagrafe@comune.tortona.al.it

Cambio di residenza

Carta d’identita elettronica

Passaporto

Certificato di residenza

Si ricorda che:

è stata prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità è in vigore la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 maggio 2020

Comune di Tortona