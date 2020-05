Ricerca per:

Una semplice firma è fondamentale per sostenere l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Museo Clarence Bicknell di Bordighera!

Ai Soci, agli Amici e ai Sostenitori che si sono impegnati personalmente per sostenere la scelta del 5×1000 vanno quindi i più sentiti ringraziamenti, auspicando che anche quest’anno tale preferenza possa essere nuovamente accordata all’Istituto Internazionale di Studi Liguri (codice fiscale 81001210087).

L’Agenzia delle Entrate ha in questi giorni comunicato che tramite la scelta fatta con il 5×1000 l’Istituto Internazionale di Studi Liguri ha ottenuto quest’anno il contributo di euro 10.715,73, importo molto importante in questo particolare momento di difficoltà finanziaria ed operativa, acuita dall’emergenza Covid 2019 che ha imposto la temporanea chiusura delle proprie sedi operative.

L’istituto internazionale di studi liguri Ringrazia i soci, gli amici e i sostenitori Per il sostegno con il 5×1000