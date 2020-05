Molti si chiedono se, in tempo di Covid-19, è possibile assumere un collaboratore familiare? La risposta è si perché il lavoro domestico non rientra tra le categorie sospese dal DPCM. Il lavoro però dovrà essere svolto con assoluto rispetto delle norme previste sul distanziamento sociale – quando e dove possibile – e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

La paga minima contrattualmente stabilita e l’orario settimanale variano in base all’esperienza e alle mansioni che un collaboratore domestico è chiamato a svolgere. Per i contratti a ore non esiste un minimo orario da rispettare, mentre nei contratti in regime di convivenza i limiti orari variano in ragione del livello da ricoprire. A seconda delle mansioni svolte e del grado di specializzazione, colf (si occupano degli spazi dell’abitazione familiare) e badanti (prestano supporto all’assistito e si occupano della pulizia dei locali in cui vive) possono essere inquadrate in quattro livelli e a ciascuno corrispondono due parametri: normale e super (quando si parla di mansioni rivolte alla cura della persona).

Per poter registrare e predisporre un contratto di lavoro domestico, il datore di lavoro e il lavoratore devono presentare i seguenti documenti: carta di identità e codice fiscale. Se una o entrambe le parti non sono comunitarie, è necessario il titolo di soggiorno, il passaporto o carta di identità e il codice fiscale.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.95.59.797

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 349.79.77.966