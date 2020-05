Si intitola “Astroprofili Zodiacali” ed è il primo volume della collana Astroprofili scritto da Loredana Gagliano e tratta in chiave astrologica in che modo ogni segno zodiacale si approccia alla vita con ironia, allegria e leggerezza.

Loredana è nata sotto il segno del Cancro, un’Ascendente Scorpione e Luna in Gemelli ed è appassionata e studiosa di astrologia da diversi anni. E’ una specialista nel campo dell’astrologia e attualmente frequenta il Master in Astrologia per iscrizione all’Albo Privato Italiano degli Astrologi. Ha un blog personale molto attivo dall’anno 2013 https://astromix.altervista.org

“Questo volume – dice Loredana – elenca una serie di rituali che ciascun segno adotta nel suo quotidiano, il suo hobby e la lettura oltre alla sua musica. Ciascun segno sceglie le cose che ama di più, mentre s’incanta davanti ad un quadro del suo pittore preferito e annusa l’aroma che gli ricorda una spezia. Ogni segno zodiacale ci tiene al suo benessere e si prepara con armonia a gustare la sua tisana elogiando il suo pregio e riflettendo sul suo difetto. Infine, ciascun segno sceglie il regalo che più si addice, mentre recita la sua citazione preferita manifestando la sua personalità.”

Un cosa che si rivela sicuramente interessante per le numerose persone che amano l’astrologia perché questo primo volume sono elencati i dodici profili associati ai dodici segni tenendo conto del segno solare, ossia il Sole.

“Astroprofili Zodiacali” è un originale manuale creativo che porta a spasso ogni segno zodiacale tra citazioni e aforismi, tra letture di romanzi e cd musicali.

Loredana Galiano è anche giornalista pubblicista avendo collaborato per molte testate del settore fra cui Aforismi.meglio.it, I Like It Magazine, Glitchmagazine.eu, Libreriamo.it, PugliaPress, il Gazzettino della Valle D’Itria e molti altri.

Chi vuole può contattare Loredana all’indirizzo: loredanagaliano@libero.it