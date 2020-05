Via libera, da parte dei Vigili del Fuoco alla realizzazione del nuovo Palasport alla periferia di Tortona che verrà realizzato da un privato ed ospiterà le partire del Derthona basket che da oltre due anni, ormai, è costretto a disputare le partite del Campionato di A2 a Voghera.

Col parere positivo dei pompieri che era l’ultimo permesso mancante.il Comune potrà concludere le procedure e dare il via libera alla realizzazione al progetto.

Lo dice il vice sindaco e assessore all’urbanistica, Fabrio Morreale: «È intenzione del Comune – dice Morreale – procedere in maniera prioritaria alla conclusione della pratica e al rilascio dei permessi di costruire che sono tre: uno per le opere di urbanizzazione, uno per infopoint, palestra e tettoia per gli allenamenti e il terzo per il corpo principale del Palazzetto. Un progetto che riteniamo di grande importanza per il futuro di Tortona ed è nostra volontà procederemo nell’iter di approvazione nel più breve tempo possibile nell’interesse della città intera, considerate le importanti ricadute».

L’annuncio è arrivato l’altra sera in consiglio comunale in risposta ad un’interrogazione della minoranza.

“Il Sindaco Chiodi – ha aggiunto Morreale – ha sottolineato che l’attuale Amministrazione Comunale ha sempre riservato la massima attenzione alla realizzazione Cittadella dello Sport tanto da inserirla nelle Linee programmatiche di mandato e ha sempre seguito con particolare attenzione il lavoro degli uffici in merito a questo progetto. Pertanto Alla luce della notevole mole degli elaborati ancora da produrre si è ritenuta necessaria la creazione del “Servizio di coordinamento attività intersettoriali di programmazione e pianificazione Urbanistica” che disporrà di personale adeguato a dare impulso alle procedure pianificatorie dell’Ente in quanto ad esso è stato assegnato il personale dell’Ufficio Controllo Edilizio, in aggiunta al personale tecnico degli Uffici già compresi all’interno del Servizio Urbanistica e SIT, mentre per far fronte ad un’altra problematica di tipo operativo si è inserita anche una figura amministrativa per togliere il carico di lavoro aggiuntivo al personale tecnico che deve redigere delibere, determinazioni, liquidazioni e tutti gli adempimenti burocratici/amministrativi.”