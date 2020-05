Il Parco Urbano Cafè di Imperia riapre da lunedì 4 maggio con la formula del take-away. Caffè, cappuccini, gelati confezionati, merende, focacce farcite e tutto il nostro menu (navigabile da questo link https://disv.it/j3zcQ) : da domani il Parco Urbano Cafè di Imperia è operativo dalle 7:30 alle 18, ovviamente in totale sicurezza e con tutte le precauzioni previste dalle disposizioni di Legge.

Imperia può tranquillamente tornare a rilassarsi nello splendido Parco Urbano, tra Oneglia e Porto, sul mare, in un ampio spazio di pace, punto di ritrovo per le famiglie, per gli sportivi e per il business. Gli ordini possono essere anticipati con una telefonata allo +39 0183 754 138.