“Sceglieremo le nostre battaglie perché sappiamo che vinceremo la guerra” con queste parole inizia il bellissimo video rigoramente in bianco&nero realizzato per beneficenza e contro il Coid da Avril Lavigne.

Canzone molto bella e immagini suggestive sulla pandemia che in questi mesi ha colpito il mondo. Immagini da ogni parte del mondo e anche dalla nostra Italia con la Galleria di Milano desolatamente vuota, con medici e infermieri che combattono la pandemia, persone con la mascherina in una lotta senza quartiere contro un nemico invisibile che è ancora tra di noi.

Avril Lavigne

“We Are Warriors” è una nuova versione del brano “Warrior”, dodicesima traccia del suo ultimo album “Head Above Water”. E’ dedicata a tutti coloro che stanno combattendo la propria battaglia e lottando ogni giorno per adattarsi in questo nuovo mondo sconvolto dalla pandemia. I proventi del brano saranno interamente devoluti in beneficenza, a favore dell’associazione Project Hope, un’organizzazione umanitaria il cui scopo è garantire la salute e la sicurezza degli operatori sanitari in tutto il mondo.

Sul brano, Avril ha dichiarato: “Da quando il nostro mondo è stato ribaltato qualche settimana fa, ho visto ogni giorno persone mettere la loro armatura e andare in battaglia. Semplici compiti come consegnare la posta sono diventati uno sforzo eroico. Da un giorno all’altro a tutti è stato chiesto di combattere. Da un giorno all’altro tutti sono diventati Guerrieri. Volevo essere coinvolta e contribuire, quindi ho potuto lavorare in studio e voglio dedicarla a tutti voi. Ho ri-registrato “Warrior” perchè riflettesse il nostro mondo di oggi e tutte le fantastiche cose eroiche che state tutti facendo. A tutti coloro che lavorano in ospedale, i postini, coloro che lavorano nei supermercati, la polizia e i vigili del fuoco, ognuno di voi che ha avuto il proprio mondo scosso. Questo è per voi. “

Oltre alla musica e alle immagini il testo è davvero meritevole e mette in evidenza la forza dl lottare delle persone.

Potete vedere il video con tante immagini dell’Italia al link https://www.youtube.com/watch?v=3tBk7ONm95Q

IL TESTO COMPLETO

Sceglieremo le nostre battaglie perché sappiamo che vinceremo la guerra

Non siamo scossi perché abbiamo distrutto tutto questo prima (questo prima)

Più forti dell’acciaio perché siamo pronti con uno scudo e una spada (scudo e spada)

Di nuovo in sella perché abbiamo raccolto tutte le nostre forze per qualcosa in più (Forza per qualcosa in più)

E non ci piegheremo, non ci spezzeremo

No, non abbiamo paura di fare tutto il necessario

Non ci piegheremo mai, non ci spezzeremo mai

Perché siamo guerrieri, combatteremo per le nostre viteCome soldati attraverso la notte

E non ci arrenderemo, sopravviveremo, siamo guerrieri

E siamo più forti, ecco perché siamo vivi

Conquisteremo, volta dopo volta

Non vacilleremo mai, sopravviveremo, siamo guerrieri

Siamo guerrieri

Come i vichinghi, combatteremo giorno e notte (giorno e notte),

Marciamo attraverso l’oscurità fino alle luci del mattino (luci del mattino)

Anche quando è più difficile, come l’armatura, ci vedrai brillare (guardami brillare)

No, non ci fermeremo e non cadremo fino a quando la vittoria non sarà nostra

No, non ci inchineremo, non ci spezzeremo

No, non abbiamo paura di fare tutto il necessario

Non ci piegheremo mai, non ci spezzeremo mai

Perché siamo guerrieri, combatteremo per le nostre vite

Come soldati attraverso la notte

E non ci arrenderemo, sopravviveremo, siamo guerrieri

E siamo più forti, ecco perché siamo vivi

Conquisteremo, volta dopo volta

Non vacilleremo mai, sopravviveremo, siamo guerrieri

Oh, non puoi abbatterci

Non puoi fermarci ora

Abbiamo un intero dannato esercito

Oh, non puoi farci crollare

Non puoi portarci fuori

Ci lasceremo tutto alle spalle

Siamo guerrieri, combatteremo per le nostre vite

Come soldati attraverso la notte

E non ci arrenderemo, sopravviveremo, siamo guerrieri

E siamo più forti, ecco perché siamo vivi (Siamo più forti)

Conquisteremo, volta dopo volta (Conquisteremo)

Non vacilleremo mai, sopravviveremo (Non vacilleremo mai)

Siamo guerrieri (Siamo guerrieri)