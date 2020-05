Visita ad Acqui Terme questa mattina, sabato 09 maggio, del vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, impegnato in un tour nella sede della Protezione Civile di Acqui Terme per conoscere dettagliatamente i servizi offerti alla popolazione. Ad accogliere il vicepresidente Carosso, il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini, gli assessori comunali Maurizio Giannetto e Alessandra Terzolo e i coordinatori della Protezione Civile Lorenzo Torielli e Maringiorgio Cataldo. La visita è poi proseguita presso la sede dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, nella quale è attivo un progetto di realizzazione di mascherine in stoffa per bambini. Il tour è continuato poi presso la sede della Polizia Locale e della Mensa della Fraternità.



Nel corso della visita, il vicepresidente Fabio Carosso ha avuto modo di vedere il debutto del progetto ‘Costruiamo l’armonia’ che prevede incontri di musicoterapia rivolti ai volontari della Protezione Civile. L’attività è stata coordinata da Diego Pangolino, musicoterapista.



«L’occasione della visita del vicepresidente Fabio Carosso – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini – è stata utile per approfondire il tema dell’emergenza sanitaria e per condividere le prospettive future legate alla gestione della crisi generata dal virus Sars-Cov-2. Abbiamo, infine, riflettuto riguardo la linea ferroviaria Acqui-Asti, e ho chiesto di valutare la riattivazione nel più breve tempo possibile, anche in modalità ridimensionata, in quanto di vitale importanza per la nostra comunità».