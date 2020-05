“Non importa quanti anni hai, chi sei e dove vai. Davanti all’arcobaleno ti emozionerai sempre”.

Questa scritta, accompagnata da tante colorate manine di piccoli artisti a formare un bellissimo arcobaleno, fa bella mostra di sé nel salone dell’asilo nido comunale Aquilone.

Da un venerdì di febbraio non c’è più nessuno ad ammirare quell’opera d’arte, essendo il nido chiuso, come tutte le scuole.

Per una lodevole iniziativa delle educatrici del nido Aquilone tutti i colori dell’arcobaleno e con essi il progetto didattico, letture e canzoncine hanno viaggiato attraverso gli schermi dei telefoni di mamma e papà e si sono trasformati in bellissimi video che hanno intrattenuto quotidianamente i nostri bimbi in questi mesi di “reclusione”, facendo riscoprire a noi genitori manualità perdute e facendo tornare anche noi un po’ bambini!

Ci sentiamo quindi in dovere di ringraziare dal profondo del cuore le educatrici Ilaria, Mela, Giulia, Giovanna, Francesca e Serena dell’asilo nido Aquilone e la coordinatrice Roberta per la vicinanza e l’affetto dimostrato ai nostri bimbi in questo periodo, per averli intrattenuti e per averli sempre pensati, nell’assordante silenzio dei decreti governativi.

Le mamme e i papà dei bambini dell’asilo nido comunale Aquilone