Aveva inaugurato il suo ‘Centro Olistico Vita’ solamente a metà dicembre dello scorso anno e, dopo pochi mesi, la sua attività è stata bloccata dall’avvento del Covid-19, ma Isella Buffa non si è persa d’animo e, nel periodo di fermo, ha pensato solamente alla ripresa.

Così, ora che può riaprire le porte del Centro, ha deciso di offrire gratuitamente le sue prestazioni alle sue affezionate clienti e a chi vorrà provare il massaggio ayurvedico o lo shiatsu per rilassare mente, corpo e spirito dopo questo periodo ‘nero’.



Diplomata ‘terapista shiatsu’ alla Scuola Shiatsu A.S.D. Taodao di Imperia, Isella era riuscita a realizzare il sogno di inaugurare un luogo magico, tutto suo, in cui poter alleviare dolori a tante persone e portare benefici con le pratiche del massaggio; empatica e dotata di grande sensibilità, prima di riprendere in pieno il suo lavoro ha voluto compiere questo generoso gesto di regalare un momento di relax a chi ne ha bisogno e ne farà richiesta.

Il ‘Centro Olistico Vita’ si trova a Diano Marina in via Nizza, 61: una piccola bomboniera all’interno della quale due piccole, ma accoglienti sale molto ‘zen’, danno il benvenuto agli utenti tra effluvi di incenso, vibrazioni positive e il gorgoglio della fontana d’acqua che accompagna il soffuso sottofondo musicale nella stanza adibita ai massaggi.



A completamento della proposta, nell’altra stanza sarà praticato anche un Percorso Yogico, guidato dal Maestro Gabriele Zanatta, che con Isella ha condiviso l’idea e vi ha aderito, offrendo le sue lezioni a chi ne vorrà usufruire, sempre gratuitamente.

Occasioni di rilassamento e consapevolezza legate ai processi della respirazione, riflessione e rilassamento profondi, per affrontare il periodo di ripresa (e, si spera, di ritorno alla normalità), in maniera più serena e cosciente.

Coerente con la sua filosofia, Isella Buffa, dopo questo stop forzato afferma: “Mi auguro che dopo questa pesante esperienza per tutti, le persone abbiano imparato a vivere un po’ di più per loro stesse, a prendersi cura di sé e mettere sempre la salute al primo posto nella scala dei valori! ”: chi volesse approfittare di queste giornate, dedicate a tutti coloro che vorranno approcciare queste discipline o ritornare al Centro frequentato prima della pandemia, potrà prenotare ai numeri: 333 6150816 (Isella) per i massaggi e 338 5652432 (Gabriele) per lo Yoga.

Info Centro Olistico Vita: Mobile +39 333 615 0816 (Shiatsu) oppure 338 5652432 (Yoga)

