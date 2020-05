Giovedì 7 maggio alle ore 15.00 il consueto appuntamento on-line con i professionisti di CIAT Tortona che spiegheranno come sostenere la competitività delle PMI nell’attuale contesto di crisi.

Il ruolo della programmazione finanziaria e l’adeguato assetto societario sarà una delle tematiche che verranno presentate durante il webinar che, ormai da metà aprile, con cadenza settimanale, vede la partecipazione di numerosi imprenditori e manager del nostro territorio.

In particolare verrà presentato un software per la corretta predisposizione del business plan aziendale: “Uno strumento di supporto alle aziende, per affrontare al meglio le nuove sfide imposte dall’emergenza Coronavirus” commenta il dott. Ferrè (CIAT TORTONA). “In questo particolare momento, poter effettuare previsioni dei flussi finanziari della propria azienda rappresenta un’assoluta necessità per poter affrontare e resistere alle numerose incertezze dell’immediato futuro; l’improvvisazione su questo fronte non paga più, anzi – ha ammonito – rischia di essere dannosa, anche quando si è forti a livello di prodotti e processi”.

Oltre alle previsioni sulle dinamiche finanziarie, un corretto business plan permette alle aziende di fare un salto in avanti nella cultura d’impresa, riuscendo a far evolvere le diffuse capacità imprenditoriali e permettendo un miglior accesso al credito.

Seguirà l’intervento degli avvocati di UNOQUATTRO, studio legale di Milano che illustreranno come stipulare contratti commerciali al tempo del Coronavirus: quali implicazioni comporta la crisi e quali accorgimenti devono avere gli imprenditori nella stipula di contratti di vendita o fornitura?

Come di consueto l’incontro sarà chiuso da Data Web Solutions, società di consulenza informatica, che tratterà le tematiche di sicurezza delle reti aziendali e la corretta gestione dei flussi telematici dentro l’azienda e nei rapporti con l’esterno.

La partecipazione al webinar è gratuita: la registrazione può essere fatta dal sito www.ciat-tortona.it già da oggi, in modo da ricevere il link di partecipazione alla diretta di giovedì alle ore 15.00.