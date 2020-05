La Giornata mondiale della biodiversità, proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, assume nel 2020 dei connotati particolari.

“A seguito della pandemia in atto – sottolinea Alessandro Calvi di Bergolo, presidente di ANGA Alessandria e componente del Comitato di presidenza nazionale – la comunità globale è chiamata a riesaminare le relazioni con il mondo naturale, consapevole di quanto siano necessari ecosistemi sani”.

E il tema scelto quest’anno per questa giornata “Le nostre soluzioni sono nella natura” sottolinea anche l’importanza di un impegno collegiale, a tutti i livelli, per costruire il futuro in armonia con l’ambiente in cui si collocano le attività umane.

“L’agricoltura – aggiunge Calvi – gioca un ruolo fondamentale in questo ed è in prima linea da tempo, anche sul fronte della sostenibilità, che della biodiversità è presupposto imprescindibile. Le nostre imprese osservano già tutti gli adempimenti e le norme orientate a produzioni sostenibili e alla tutela dell’ecosistema”.

Per contrastare la perdita di biodiversità in Europa e nel mondo il Green Deal europeo e la strategia “Farm to Fork” propongono azioni e sfide ambiziose da parte dell’UE.

“Si tratta di traguardi sfidanti – lo ribadisce il Presidente provinciale dell’ANGA – di cui però non può farsi carico esclusivamente il mondo agricolo, peraltro già impegnato massimamente su questi fronti, senza una piano strategico che lo supporti e lo rilanci. L’agroalimentare deve essere al centro delle strategie europee”.

Un ruolo chiave, per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia della biodiversità, spetta anche all’innovazione tecnologica, tema molto caro ai Giovani di Confagricoltura e sul quale hanno messo in campo numerose iniziative e progetti, anche sul piano della formazione.

“Il 2020 è quindi un anno importante di riflessione, opportunità e ricerca di soluzioni – conclude il Presidente dei Giovani di Confagricoltura Alessandria – per le quali sono necessari approcci razionali, basati su scienza e conoscenze interdisciplinari”.