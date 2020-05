Il 2019 ha portato un nuovo belvedere nel Basso Piemonte, a Bosio, precisamente dal 24 agosto, l’ 84° big bench ossia la Panchina Gigante di color arancione da dove poter ammirare un bel panorama in tutte le stagioni!

La Panchina è stata collocata sul bricco “del Ronco” , in mezzo a vitigni ed a vegetazione come ginestre e pruni selvatici con alberature da frutto, gaggie, pioppi e roverelle.

Il panorama mozzafiato fra mare ed Alpi, si può scorgere il Monte Tobbio, sulla cui vetta è riconoscibile l’antica chiesetta dedicata a Ns. Signora di Caravaggio. Proseguendo con lo sguardo, l’abitato del paese si caratterizza con l’antica Parrocchiale dei SS. Pietro e Marziano, per poi sfumare nel mosaico, tipico della viticoltura di montagna, dei vitigni tra il bianco del Gavi docg e il rosso dell’ Ovada DOCG

Come raggiungere la Big Bench [Comune di Bosio e poi imboccare Via Mattia Latitudine: 44.658693 | Longitudine: 8.796901]

La strada che porta alla Panchina Gigante, è Via Mattia. Si entra nel centro abitato di Bosio e poi si può optare per una passeggiata di circa 1 km su strada asfaltata fino alla base del sentiero che, dopo circa 10 minuti, a piedi, si raggiungerà la Big Bench.

I passaporti e i timbri si troveranno, in centro paese, presso il Bar Pizzeria La Chiave e presso la tabaccheria Gastaldo.