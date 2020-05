In tempi di astensione forzata da palestre e attività fisiche all’aperto ‘Diano Yoga’ propone un Percorso Yogico che, tre volte alla settima, gratuitamente, offrirà diverse tipologie di pratica yogica.



Il primo appuntamento, sarà il martedì, con una sessione di Yoga Terapia, per migliorare lo stato di salute del corpo attraverso la pratica con Asana facili da eseguire in modo lento e molto controllato per ottenere una considerevole riduzione del dolore e un recupero più veloce della parte del corpo indolenzita.

Il giovedì sarà dedicato a una play list per approfondire alcune posizioni che le persone ritengono più difficili, con un riscaldamento iniziale al quale seguirà l’esecuzione di alcune posizione statiche, fra le più complicate, fino ad arrivare a quelle più intense, come Arco, Chaturanga, Inversioni e così via…



A conclusione e completamento del Percorso Yogico, sabato sarà proposta una lezione in diretta su YouTube, con chat aperta per consigli, domande e altro (www.youtube.com/c/dianoyoga).

Occasioni di rilassamento e consapevolezza legati ai processi della respirazione e a riflessioni brevi, ma profonde, per affrontare il periodo in maniera più serena e cosciente.

Coerente con la filosofia ‘Diano Yoga’: “crediamo nel potere dello Yoga per armonizzare corpo e mente, aiutando ad affrontare gli ostacoli quotidiani con maggior serenità e consapevolezza”, queste giornate sono dedicate a tutti coloro che vorranno approcciare questa disciplina o mantenere l’allenamento già conseguito presso il Centro prima della pandemia.