“Dedicato a chi ha vissuto o vuole vivere un amore immenso, uno di quelli che non si scordano che non finiscono per nulla al mondo.”

Questa la dedica che Sonia Cardia, abile scrittrice cagliaritana dedica a tutte le persone che leggeranno il suo ultimo romanzo uscito pochi giorni fa: “Destini separati”.

Il libro narra la storia di Anna, consulente d’immagine, che è una grande sognatrice. Vive le sue giornate immersa nel suo lavoro, in attesa di trovare un giorno un grande amore. Quando incontra il giovane e talentuoso architetto Omar, la sua vita cambierà per sempre.

Da cliente a un amore fatto di passione, viaggi e programmi futuri è un attimo e così inizia il periodo più bello nella vita d’entrambi. Nessuno dei due avrebbe mai immaginato che lo stesso destino che li ha uniti gli ha riservato un’amara sorpresa.

Anna che aveva finalmente trovato il grande amore si ritroverà a lottare contro sé stessa. Riscoprirà una forza che non credeva di avere.

Sarà per lei un amore che lascerà un segno indelebile nell’anima e nella sua vita.

Perché Sonia ha deciso di scrivere questo libro così intenso e pieno di passione? Le risposte potrebbero essere molteplici ma la prima che viene spontanea è suscitare emozioni.

“Le emozioni – spiega Sonia – sono il motore che accendono il cuore delle persone…Le parole trasformate in poesia sono potenti messaggi da seguire. Il libro è dedicato anche a chi ha vissuto o vuole vivere un amore infinito che fa battere il cuore, un amore che cresce giorno dopo giorno. Un amore senza segreti o tradimenti, che non ha fine, perché fine non vi è quando si può vivere un amore oltre il cielo.”

BIOGRAFIA

Sonia Cardia, ha 41 anni, è scrittrice, poetessa, autrice di testi musicali e blogger.

È autrice del libro “Realmfancy” (2012), del libro di poesie “La Sognatrice di Versi” (2018) e del libro di poesie “Sentimenti Rubati” (Poetica ed. 2020).

Ha ricevuto la menzione d’onore al concorso Penna d’Autore con la poesia “La scatola dei ricordi” inserita all’interno dell’antologia “Terza cantica de La Divina Commedia: Il Paradiso” (2020); il suo testo musicale “Quel che sono” è stato premiato al concorso CET Scuola Autori di Mogol (edizione 2019). La sua poesia “Virus che unisce” è stata inserita nell’antologia gratuita intitolata “La poesia ai tempi del Coronavirus” (A.L.I. Penna d’Autore 2020).

Sonia Cardia ha anche realizzato il blog https://www.pennaetaccuino.it/

Il libro è in vendita in tutte le librerie e sui maggiori ibooke store su internet e merita sicuramente di essere letto.