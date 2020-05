Da venerdì 29 maggio prossimo riaprirà il servizio prelievi per analisi del sangue preso il Laboratorio Analisi dell’ospedale tortonese, con ingresso da piazza Cavallotti ed orario dalle ore 07.30 alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì.

Si potrà accedere al servizio esclusivamente previa prenotazione telefonica, al call center del CUP 199107077 oppure 0997730773 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00. Il Medico di Famiglia potrà offrire supporto per prenotare gli esami di coloro che avessero difficoltà a farlo personalmente.

L’elenco dei pazienti prenotati sarà fornito ogni mattina al personale che presidia il varco di ingresso al centro prelievi e che verifica l’identità e la prenotazione degli utenti che si presentano. Sarà pertanto necessario avere con sé la tessera sanitaria.

Bisognerà osservare l’orario di prenotazione comunicato telefonicamente, senza presentarsi presso il laboratorio con eccessivo anticipo; l’ingresso nella sala d’attesa sarà preceduto dal triage effettuato da personale sanitario per la verifica dei criteri clinici (intervista sui sintomi) ed epidemiologici previsti dalle linee guida regionali in materia di prevenzione del contagio da COVID 19. In caso di mancato riscontro di prenotazione o della presenza di sintomi sospetti per infezione respiratoria non sarà consentito l’accesso.

In caso di impossibilità a presentarsi, bisognerà avvertire chiamando lo stesso numero telefonico, per consentire la prenotazione di un altro paziente in sostituzione.

Eventuali accompagnatori saranno ammessi solo per casi selezionati e tale necessità dovrà essere comunicata al momento della prenotazione telefonica.

L’operatore addetto all’accettazione comunicherà all’utente le modalità previste per il pagamento del ticket ed il ritiro dei referti, che saranno le seguenti:

Modalità di ritiro dei referti:

· Ritiro On Line su portale http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/798-ritiro-referti

· Via Posta Elettronica Certificata solo per chi ha un indirizzo di e mail Certificata – PEC

· Ritiro di persona presso lo sportello dedicato, individuato presso la sede del CUP, dove si potrà anche fare pagamento attraverso il Bancomat-POS.

Per i pagamenti:

· Tramite Punto Giallo

· Pagamento On Line su portale http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/652-pagamento-ticket

· Tramite bollettino postale

· Per mezzo di Bonifico bancario IBAN IT 63 I 03111 48670 000000006526 intestato ad ASL AL

· Bancomat-POS allo sportello CUP

Le future mamme, per eseguire il test della curva da carico glicemico, potranno chiamare il call center per prenotare l’esame, che verrà effettuato presso il reparto di Ginecologia dell’ospedale S. Giacomo di Novi Ligure.

Ufficio stampa ASL AL