Il Comune di Tortona informa la popolazione che da domani, mercoledì 6 maggio, il cimitero di Tortona e quelli nelle frazioni saranno nuovamente accessibili al pubblico, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile ed al Decreto emanato dalla Regione Piemonte il 2 maggio scorso.

Da mercoledì a Tortona riaprono il cimitero in via Rinarolo e quelli nelle frazioni