Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 37, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 3 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 34 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 120 . Sono 216 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 44.

6) è consentita la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario per la consegna;

5) in ogni atto e movimento tra gli addetti della vendita e il cliente presenti nei locali dell’esercizio dovrà essere mantenuta la distanza di 2 metri;

4) ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;

3) è in vigore il divieto di consumo dei prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze;

2) in attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 metri;

Il Comune di Acqui Terme ricorda che, con la firma dell’ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Piemonte, da lunedì 4 maggio è consentita l’attività di ristorazione da asporto. L’attività potrà essere svolta dalle ore 6 alle ore 21. Sulla base delle indicazioni regionali, le modalità di svolgimento saranno le seguenti: 1) gli ingressi per il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, dovranno avvenire su appuntamento e saranno opportunamente dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’interno del locale;