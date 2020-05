CORONAVIRUS, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE AD ACQUI TERME

Il punto del sindaco Lucchini



“Nell’ultima settimana si sono registrati alcuni accessi di pazienti ordinari (non Covid) inviati dagli altri ospedali provinciali, frutto di probabili incomprensioni tra le varie direzioni sanitarie. All’Ospedale ‘Mons. Galliano’ sono giunti alcuni pazienti traumatologici che necessitavano di un intervento, a cui è stata garantita comunque l’adeguata assistenza. Chiedo alle istituzioni sanitarie di ragionare rapidamente sui servizi ospedalieri che dovremmo garantire, al fine di avere linee guida chiare e spazi opportunamente organizzati e strutturati per l’operatività ordinaria e allo scopo di fornire cure e assistenza sempre adeguate. Da domani, con la riapertura di molte attività lavorative e il conseguente incremento del traffico automobilistico, potrebbero aumentare le situazioni di rischio di infortunio. Chiedo quindi ai miei concittadini di muoversi con massima cautela, di evitare in ogni caso gli spostamenti non necessari e le situazioni di rischio, e di avere un forte senso di responsabilità in quanto le possibilità di assistenza a chi malauguratamente dovesse avere un infortunio sono ancora limitate e difficili da garantire. Ci stiamo avviando verso una nuova fase molto delicata, che deve essere vissuta con prudenza e gradualità”. Queste sono le dichiarazioni del sindaco Lorenzo Lucchini.



Riapertura dei cimiteri



I cimiteri cittadini di Acqui Terme saranno nuovamente aperti a partire da lunedì 4 maggio. La fruizione degli spazi dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone, della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e con l’adeguata protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso di mascherine o altri dispositivi adatti a questo scopo.



Alle cerimonie funebri, che dovranno svolgersi preferibilmente all’aperto, potranno presenziare al massimo 15 persone, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Una volta concluse le esequie, i partecipanti dovranno allontanarsi evitando assembramenti e cortei di accompagnamento del feretro. Nel corso delle funzioni, chi si trova all’interno del cimitero per visite o altre ragioni è invitato a non sostare nei pressi della cerimonia.



Bollettino – ore 19



Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 125. Sono 219 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 44.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 34, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 4 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 30 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme