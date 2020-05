Ricerca per:

Da comune arriva una precisazione per quanto riguarda i tamponi: “alcuni mezzi di informazione – recita una nota del municipio – hanno diffuso la notizia nei giorni scorsi su un rallentamento dovuto alla mancanza di scorte dei reagenti necessari ad effettuare l’esame. In effetti risulta anche a noi che ci siano stati alcuni problemi sulle forniture, ma abbiamo ricevuto da Asl Al rassicurazioni che da martedì saranno disponibili nuove forniture e si potrà tornare a lavorare a pieno regime.”

La situazione dell’Ospedale ad oggi, sabato 2 maggio: 96 persone ricoverate, 18 risultano residenti a Tortona. In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 229 contagiati e 612 persone in quarantena.