Pubblicati i decreti e le ordinanze statali e regionali, è ora ufficiale l’inizio della fase 2 nell’emergenza Covid 19. Il Comune di Casale Monferrato già nelle scorse settimane si è preparato a questo appuntamento per arrivare pronto a attuare tutte quelle misure che garantiscano la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti.

«Seguendo le linee di indirizzo per la riapertura approvate dalla Conferenza Regioni e Province autonome – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – abbiamo adottato quelle misure che da un lato assicurino la piena sicurezza di utenti e operatori e dall’altro non vanifichi il grande e importante lavoro svolto negli ultimi due mesi e mezzo. Ripartire è la parola d’ordine, ma il virus non è stato ancora debellato e non dobbiamo abbassare la guardia. Rimaniamo uniti, perché insieme ce la faremo!».

Gli uffici, in questa prima fase, proseguiranno quindi con l’erogazione di servizi, informazioni e supporto in via telematica e telefonica negli orari e nelle modalità indicate alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-Uffici.

Per quanto riguarda i servizi culturali, invece, le novità prevedono:

Biblioteca Civica Giovanni Canna – Via Corte d’Appello, 12

Ripartono il prestito e la restituzione dei libri nei seguenti orari: dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il servizio avverrà esclusivamente su appuntamento, che sarà possibile prendere da martedì 19 maggio, tramite e-mail (bibliote@comune.casale-monferrato.al.it) o telefono (0142 444323). I lettori avranno a disposizione il catalogo online www.librinlinea.it, dove è possibile anche verificare la disponibilità al prestito del volume o l’eventuale data di presunto rientro se il volume è in prestito. Tutte le specifiche e le informazioni dettagliate saranno a disposizione a partire da domani, lunedì 18 maggio, nella sezione Prestiti e consultazioni della pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-servizi. Per accedere alla Biblioteca Civica, negli orari dell’appuntamento, sarà necessario indossare la mascherina.

Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati – Castello del Monferrato

Le modalità di ripresa dell’attività di prestito e restituzione sono simili a quelle della Civica: obbligatoria la prenotazione, a partire da martedì 19 maggio, tramite e-mail (biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it ) o telefono (0142 444308 – 0142 444302). Il servizio sarà attivo dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I lettori potranno scegliere dal catalogo online www.librinlinea.it e le tutte le informazioni sono presenti nella pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi. Per accedere alla Biblioteca Luzzati, negli orari dell’appuntamento, sarà necessario indossare la mascherina.

Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi – Via Cavour, 5

L’accesso alle sale espositive, negli orari tradizionali di apertura (Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 – Venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30), sarà possibile solo indossando la mascherina e su prenotazione; che dovrà essere effettuata, a partire da martedì 19 maggio, attraverso il form che sarà presente sul sito internet del Comune alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni o telefonicamente ai numeri 0142 444249 o 0142 444309.

Ricordiamo che tutte le novità sull’emergenza e sulla fase 2 del Coronavirus sono alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-news.