Il Comune di Casale Monferrato ricorda che, con la firma dell’ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Piemonte, da lunedì 4 maggio è consentita l’attività di ristorazione da asporto. L’attività, seguendo le disposizioni del punto 3, potrà essere svolta dalle ore 6,00 alle ore 21,00. Per poter svolgere l’attività di asporto, gli esercizi commerciali devono darne comunicazione al Comune. La Città di Casale Monferrato ha messo a disposizione due indirizzi e-mail dove poter inviare le informazioni richieste: orario in cui sarà effettuato il servizio di asporto, nome e riferimenti dell’attività.

Gli indirizzi e-mail sono: sportellounico@pec.comune.casale-monferrato.al.it commercio@comune.casale-monferrato.al.it

