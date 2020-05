Il Museo Diocesano riaprirà al pubblico sabato 6 giugno con il consueto orario (sabato e domenica pomeriggio dalle 16 alle 19), con una novità, una nuova opera si va ad aggiunge all’esposizione permanente!

Si tratta di un dipinto di Scuola genovese della seconda metà del sec. XVII che raffigura la Madonna in trono tra i Santi Bovo e Martino e proviene dall’oratorio della Madonna della Neve di Poggio, fraz. di Montacuto. Il restauro, da poco conclusosi, è stato eseguito dalla ditta Gabbantichità, con contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione CRTorino; ora, grazie alla disponibilità del parroco, don Paolo Padrini e degli abitanti, verrà depositato, anche per motivi di sicurezza, nella sala del Museo dedicata alle opere del sec. XVII.

Il Museo sarà un luogo sicuro dove trascorrere serenamente del tempo, ammirando le opere del nostro ricco territorio diocesano. All’ingresso i visitatori troveranno un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione COVID 19 da adottare durante la loro permanenza nel Museo: ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi interni del Museo e sarà disponibile del gel igienizzante per le mani. Abbiamo predisposto un percorso di visita, con segnaletica, per favorire il distanziamento interpersonale, prevedendo una separazione tra ingresso e uscita. Non sarà necessaria la prenotazione per i singoli visitatori, mentre per i gruppi c’è l’obbligo di prenotazione attraverso l’Ufficio Beni Culturali, chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al numero 0131.816609.

Mostre e attività divulgative saranno organizzate a partire dall’autunno: abbiamo in programma una mostra sul “Barocco Sacro”, che rientra nel progetto MAB CEI e Regione Piemonte. Sui social del Museo si trovano tutti gli aggiornamenti.