Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 il Liceo Peano ha attivato un corso opzionale di diritto per le classi prime degli indirizzi che non hanno questa disciplina nel loro piano di studi. Tra gli obiettivi del progetto: affrontare e approfondire alcune tematiche utili alla formazione del cittadino nelle competenze di Cittadinanza che il Consiglio dell’Unione Europea considera competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Fino alla sospensione dell’attività didattica, il percorso di “diritto opzionale” si è reso concreto con una lezione settimanale in classe ed è proseguito anche con le modalità di didattica a distanza. L’esito si è reso concreto in un prodotto finale di sintesi: una presentazione multimediale creata dagli studenti. Sono stati trattati, in particolare, temi relativi alle norme giuridiche e all’ordinamento dello Stato, ma anche la Costituzione italiana e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tre alunne del corso, Sandra Barbu, Matilde Basiglio e Chiara Rolandi di 1^A Scientifico, con il supporto della presentazione multimediale e della docente di Diritto e Economia, prof. Simona Merlino, stanno ora proponendo delle videolezioni in modalità di peer education ai loro compagni.

L’educazione tra pari risulta un metodo efficace per trasmettere conoscenze, atteggiamenti e competenze tra persone della stessa età e, nel caso specifico, può servire a sviluppare nei ragazzi, futuri cittadini attivi, le capacità di agire responsabilmente e di partecipare consapevolmente alla vita civica e sociale. Impegno che è stato tradotto anche nei modi e nei linguaggi della didattica a distanza.