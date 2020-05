Ricerca per:

“ L’operazione è stata preceduta – spiega il Dr. Schiraldi – da uno studio tridimensionale della lesione grazie alla tac e dalla sua ricostruzione in plastica attraverso una stampante 3D. Dopo questa fondamentale preparazione, si è quindi provveduto alla realizzazione di un impianto personalizzato cosiddetto “custom made”, ovvero composto prevalentemente in titanio con delle fenestrature a nido d’ape che permettono all’osso di crescervi all’interno, integrandosi così perfettamente con la protesi ”.

È tornata a camminare la paziente che tre mesi e mezzo fa si era sottoposta a un complesso intervento ortopedico eseguito da Marco Schiraldi, Direttore di Ortopedia, per una lesione che le impediva il movimento.