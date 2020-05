Proseguono i controlli della Polizia Locale con un attento pattugliamento del territorio comunale.

Lunedì 25 maggio gli Agenti sono stati impegnati in un intervento all’interno di un edificio in corso Borsalino, noto come ‘Casa del Mutilato’. Da qualche tempo, infatti, l’Amministrazione comunale aveva contattato la società proprietaria dell’immobile per evidenziare le problematiche relative alla messa in sicurezza e alla sanificazione dell’edificio.

Conseguentemente, quindi, d’intesa con la proprietà, la Polizia Municipale è intervenuta per sgomberare il locale occupato abusivamente da quattro cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale. Gli occupanti, dopo gli accertamenti di rito, sono stati deferiti alla autorità giudiziaria per violazione in materia di immigrazione e occupazione abusiva di immobile e, inoltre, segnalati alla Questura di Alessandria. La società proprietaria ha provveduto, successivamente, alla messa in sicurezza degli accessi all’edificio.