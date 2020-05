CORONAVIRUS, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE AD ACQUI TERME

Il punto del sindaco Lucchini



“I numeri ci consentono di affermare che le misure precauzionali adottate per l’intera città sono state efficaci, in quanto la diffusione del contagio è stata limitata. Benché si stia procedendo ad un graduale allentamento del lock-down, alcune attività restano chiuse: purtroppo si tratta di attività per le quali è particolarmente difficile adottare modalità operative di completa sicurezza; inoltre, se da un lato abbiamo un numero così basso di pazienti positivi, dobbiamo tenere conto che numerose persone non hanno ancora avuto nessun contatto con il virus e non hanno sviluppato immunità: nel caso in cui dovesse generarsi una ripartenza dei contagi, saremmo quindi molto vulnerabili. Proprio per questo dobbiamo mantenere alta l’attenzione ed evitare assolutamente un secondo lock-down che avrebbe conseguenze catastrofiche sull’economia generale. Continuiamo a usare tutte le precauzioni necessarie, come il distanziamento sociale e l’uso in qualsiasi luogo delle mascherine. Dobbiamo abituarci a convivere con questo virus, e sarà necessario avere come compagni di viaggio le mascherine o qualsiasi altro dispositivo utile a proteggere le vie aeree”. Queste le dichiarazioni del sindaco Lorenzo Lucchini.



Riapertura del mercato agroalimentare



Si ricorda che venerdì 8 maggio saranno avranno luogo i mercati settimanali in Piazza Maggiorino Ferraris, in Piazza Orto San Pietro e sul Sagrato della Chiesa dell’Addolorata, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari.



I mercati si svolgeranno in un perimetro transennato, con una sola entrata ed un’unica uscita sorvegliate da personale incaricato. Ogni banco potrà occuparsi di un solo cliente alla volta; l’addetto alla vendita, munito di guanti e mascherina, dovrà servire direttamente il cliente, il quale sarà a sua volta protetto da mascherina, non potrà toccare la merce e dovrà rispettare la distanza di un metro dal banco di vendita; saranno vietati assembramenti.



Si ricorda che nelle aree interessate sarà vietata la sosta, con rimozione forzata dalle ore 06.00 alle ore 15.00.





Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 128. Sono 227 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 57.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 21, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 3 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 18 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme