Il Comune di Tortona ricorda che è’ sempre attivo il servizio istituito dal municipio ad inizio dell’emergenza sanitaria di SpesAnziani, rivolto agli anziani che non sono accuditi ed in questa fase, per motivi precauzionali, non possono uscire per acquistare beni di necessità, oltre a tutte le persone ancora in “quarantena”.

Dall’inizio di marzo, sono già state consegnate oltre 550 spese a domicilio dai volontari delle Associazioni coordinati dal Settore Servizi alla Persona del Comune, a circa 200 anziani e ad altre 80 persone in isolamento domiciliare. Continua anche il servizio di Spesa Solidale per le famiglie che si trovano in difficoltà: ad oggi sono state consegnate 884 spese a domicilio.

Chi si trovasse nella necessità di usufruire di uno dei due servizi può consultare la pagina web del Comune o telefonare, dal lunedì al venerdì ore 9-13, al n. 0131-864.249.