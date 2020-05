Dopo diversi me torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Tortona e la seduta si preannuncia importate perché si parlerà ovviamente dell’emergenza e si terrà fisicamente visto la grande aula del Consiglio consente il distanzIamento sociale fra i componenti.

Ovviamente l’accesso sarà interdetto al pubblico ma la seduta si potrà seguire in streaming su internet.

Di seguito l’ ORDINE DEL GIORNO della seduta del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria per il giorno 19 maggio 2020 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, in corso Alessandria 62.

1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Informativa e relazione sullo stato di emergenza sanitaria Covid-19 a Tortona come richiesto dai Consiglieri Comunali Mattirolo Federico, Bardone Gianluca, Bianchi Lorenzo, Castagnello Giovanni, Cuniolo Giuseppe, Graziano Marcella.

3. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 27 febbraio 2020.

4. Presa in carico opere di urbanizzazione primaria e accettazione aree previste nell’ambito del PEC in zona industriale I2 – Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia.

5. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Bianchi Lorenzo, Bardone Gianluca, Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Mattirolo Federico: “Revisione Struttura Organizzativa dell’Ente”.

6. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Bianchi Lorenzo, Bardone Gianluca, Mattirolo Federico: “Misure indispensabili ed urgenti da adottare nella cosiddetta ‘Fase 2’ a sostegno della cittadinanza e delle categorie produttive (commercianti e artigiani) più colpite dalle

disposizioni restrittive adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″.

Collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona.