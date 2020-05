Terzo appuntamento online con “Calici senza frontiere”, il gioco online organizzato dall’associazione “Incontri DiVini”!

In attesa di ripartire con le degustazioni dal vivo “Incontri DiVini” ha organizzato per tutto il periodo della quarantena una serie di giochi divertenti per farsi conoscere, fare della beneficenza e far passare un’oretta di svago!

”Calici senza frontiere”e’ un trivial game a tema, dove gli sfidanti devono guadagnare più punti possibili rispondendo a varie domande di vario genere (musica, sport, cinema ecc) con riferimento al mondo del vino.

Per questa edizione ci saranno anche dei riferimenti al mondo della birra!

Gioco adatto a tutti, che permette di imparare qualche curiosità sul vino e non solo!

Per questa edizione il premio messo in palio sara’ una bella bottiglia di “Grillo” DOC della sicilia!

Appuntamento per sabato 16 maggio ore 21

Piattaforma Skype

Per iscriversi contattate gli organizzatori al numero whatsapp 3791851796