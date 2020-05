Si è conclusa ad inizio di questa settimana la distribuzione di 27.000 mascherine donate all’Amministrazione Comunale dalla ditta Noviplast della famiglia Sterpi.

Le mascherine sono state distribuite a tutti i cittadini novesi capillarmente in tutta la città e frazioni, via per via, con inserimento nella buca delle lettere in tutti i numeri civici presenti.

L’organizzazione e la consegna del suddetto materiale ha visto il grande impegno di 55 volontari, per un totale di circa 850 ore, della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri in congedo, del Gruppo Alpini di Novi Ligure e della Croce Rossa sezione di Novi Ligure.

L’Amministrazione comunale nel valutare ampiamente positivo il contributo di solidarietà fornito, durante questo momento di emergenza, ringrazia la famiglia Sterpi per la donazione e tutte le associazioni di volontariato e i loro Responsabili per la grande disponibilità e il contributo fornito in questa occasione e rimarca che questo spirito di comunità e di servizio deve continuare a essere punto cardine dei valori di questa città.