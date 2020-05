Pubblichiamo di seguito una lettera dei consiglieri di minoranza in cui chiedono al Sindaco Gianni Tagliani la convocazione di un Consiglio Comunale per varare anche nuove iniziative a favore del commercio del paese.

Egregio Direttore,

sin dall’inizio del mandato, il nostro Gruppo Consiliare di Minoranza ha sempre cercato di farsi promotore di istanze provenienti dalla cittadinanza castelnovese.

Mai come ora una categoria in particolare merita adeguata attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale. Ci riferiamo ai commercianti e piccoli artigiani del nostro paese.

Senza tanti giri di parole, il settore commerciale, in parte già in crisi, ha dovuto subire a causa dell’emergenza coronavirus un’improvvisa chiusura con relativi mancati guadagni a fronte di spese rimaste immutate (ad. es. affitti dei locali, imposte, ecc.). A ciò devono aggiungersi le spese per la ripartenza.

Diverse Amministrazioni Comunali si sono già da tempo attivate per poter dare un aiuto concreto al settore tramite la riduzione se non l’azzeramento della TARI (tassa rifiuti) e tramite l’azzeramento della TOSAP (la tassa di occupazione suolo pubblico) per l’anno in corso, andando così a sostegno del settore.

In piena “fase 2” sarebbe inoltre essenziale ripensare l’occupazione degli spazi pubblici dato che diversi esercizi commerciali si vedranno ridurre gli spazi interni al fine di rispettare le norme di distanziamento sociale.

Per questi motivi abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio Comunale per sollecitare Sindaco e Giunta a predisporre aiuti concreti.

Abbiamo deciso di fare ciò presentando un’interrogazione e non una mozione onde evitare inutili polemiche in caso voto contrario da parte della Maggioranza.

Considerato il particolare momento storico che tutti stiamo vivendo, il nostro atteggiamento resta costruttivo. A fronte di ciò è il minimo “pretendere” altrettanto dai banchi della Maggioranza affinché i cittadini castelnovesi in difficoltà non siano lasciati soli.

Consiglieri Comunali Giovanni Ferrari – Giorgio Ferilli – Mirco Villani