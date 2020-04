Sono finiti entrambi nei guai: lui 42 anni, residente a Tortona denunciato per guida senza patente e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e lei, la moglie, per incauto affidamento della propria auto ad un uomo che sapeva essere privo di patente in quanto revocata.

E’ accaduto in questi giorni quando i carabinieri di Sale sono intervenuti lungo la strada provinciale per Castelnuovo Scrivia, alla periferia di Tortona, per un incidente stradale perché R.L. di 42 anni residente a Tortona, alla guida della Fiat panda della moglie, era uscito fuori strada andando a finire nel fosso.

I Carabinieri dopo aver constatato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, guidava senza patente, lo hanno deferito alla procura della Repubblica di Alessandria, poi, visto che in questi giorni, lungo le strade il traffico è molto diradato, e considerata la dinamica dell’incidente hanno chiesto all’uomo di sottoporsi all’alcoltest, ma lui ha rifiutato.

Visto che l’auto era di proprietà della moglie hanno deferito anche anche lei alla Procura della Repubblica di Alessandria per violazione dell’articolo all’articolo 116 comma 14 del Codice della strada, che punisce chi affida veicoli a persone sprovviste di patente com’è appunto il marito.