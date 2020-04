Alle 11,42 di oggi, giovedì 16 aprile, si è verificata una scossa di terremoto tra magnitudo 4,2 ad una profondità di 3 Km con epicentro la provincia di Piacenza e in particolare l’epicentro è stato registrato a 6km a sud est del Comune di Cerignale, sull’appenino ligure, a breve distanza da quello piemontese così secondo quanto accertato dall’Istituto Nazionale di Vulcanologia italiano da cui è stata tratta anche la foto

La scossa è durata circa 5 secondi ed è stata avvertita molto benne soprattutto nelle valli Tortonesi: in tanti hanno visto i lampadari oscillare e la terra sotto i piedi muoversi.

“L’abbiamo avvertita bene – dicono in municipio a Fabbrica Curone – io sono al primo piano e ho visto addirittura le finestre vibrare. Abbiamo ricevuto diverse telefonate da parte degli abitanti ma per fortuna, al momento non ci sono stati segnalati danni né a persone ne cose.”

Stessa situazione nel Comune di San Sebastiano Curone: “Sì dice un’impiegata del Comune – è stata bella forte e abbiamo ricevuto diverse telefonate ma tutte che segnalavano l’avvenuto terremoto e nessuna – per ora di danni a cose o persone.”

Secondo le testimonianze ricevute dai comuni delle valli, nessuno è sceso in strada e non tanto per rispettare il divieto di uscire dalla propria abitazione perché in certi casi, quando è in gioco la propria vita è lecito ignorare certi divieti, ma perché alla prima scossa di pochi secondi non ne sono seguite altre (o almeno non sono state avvertite) e le persone non hanno fatto neppure in tempo a rendersi conto di quello che stava succedendo che era già tutto finito.

La scossa è stata avvertita anche a Tortona: ai piani alti di alcuni edifici: abbiamo testimonianze di persone che l’hanno chiaramente avvertita a Città Giardino e al quartiere Oasi oltre ad altre zone, soprattutto ai piani alti delle abitazioni: “Abito al sesto piano e ho sentito il divano sul quale ero seduto muoversi – ci ha detto una lettrice al telefono – e ho visto lampadario oscillare, poi per fortuna è finito tutto.”

Anche a Tortona non sono stati registrati danni: nessuna telefonata ai Vigili del fuoco e poche alle altre forze dell’ordine e alle altre istituzioni.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito così nitidamente proprio perché ad una relativa profondità come risulta dalle notizie dell’Istituto nazionale di vulcanologia al link http://terremoti.ingv.it/event/24272751