Tortona e il Tortonese sono le zone più colpite dal Coronavirus in provincia di Alessandria. Risulta dai dati ufficiali sul numero dei contagiati suddivisi per Comune per che da oggi, giovedì , 9 aprile, la Regione ha messo in rete a disposizione di tutti i cittadini. Si tratta dei dati ufficiali rilevati dai tamponi, ma è evidente che il numero dei contagiati sono molti, molti di più se si calcolano anche gli asintomatici, come risulta da alcuni studi a livello nazionale

Questa la classifica per numero di contagi nei Comuni della nostra provincia: Alessandria 470, Tortona 286, Casale Monferrato 130, Ovada 89, Valenza 87, Novi Ligure 83, Castelnuovo Scrivia 73, Acqui Terme 68, Sale 40, Castellazzo Bormida 27, Viguzzolo 24, Stazzano 24, Pontecurone 21, Pozzolo Formigaro 16, Garbagna 7, Montegioco 7. Seguono tutti gli altri con numeri inferiori.

Una bella iniziativa quella della Regione dove al link https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-dei-contagi-piemonte è possibile visualizzare la mappa del contagio da coronavirus covid19 in Piemonte, con il numero dei casi positivi, l’incidenza del contagio in rapporto ai residenti e la curva epidemiologica, comune per comune.

Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ringraziando i tecnici del Consorzio per il sistema informativo (Csi) di stanza all’Unità di crisi della Regione Piemonte che hanno messo a punto l’applicativo del sito.

«Nella gestione dell’emergenza – osserva l’assessore Icardi – abbiamo prestato fin dall’inizio la massima attenzione alla registrazione e documentazione dei dati dell’epidemia. Il punto di partenza è stata la realizzazione della piattaforma informatica covid Piemonte per condividere in tempo reale con prefetti, sindaci, operatori sanitari, forze dell’ordine e medici di base le informazioni su analisi dei tamponi, presa in carico dei pazienti, dimissioni, trasferimenti, acquisizioni straordinarie di personale, servizi e presidi medici e gestione delle quarantene. Il tutto nella massima sicurezza, tramite accesso con credenziali riservate. Grazie a questa tecnologia, siamo ora in grado di offrire anche ai cittadini una dettagliata rappresentazione dell’andamento dell’epidemia sul territorio, così che ognuno possa rendersi bene conto delle proporzioni del contagio».

Il nuovo applicativo è stato sviluppato dall’Area Cartografia e Territorio del Csi, attingendo direttamente alle informazioni della piattaforma Covid-19, dove vengono caricati giornalmente tutti i dati dell’epidemia in corso relativamente ai 1.181 comuni del Piemonte.

Sul piano tecnico, il progetto si avvale dell’infrastruttura per l’informazione geografica regionale che contiene l’insieme di dati territoriali, metadati, servizi e tecnologie di rete, politiche e accordi istituzionali, volti alla condivisione dei dati geospaziali a supporto dei processi decisionali.

Tutti gli elementi territoriali che fanno parte dell’infrastruttura possono essere rappresentati su Cartografia generale e tematica prodotta a partire dai livelli di base contenuti nella Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti.

La mappa del contagio covid in Piemonte è pubblicata all’indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-dei-contagi-piemonte e la sua consultazione è libera da parte di tutti i cittadini.