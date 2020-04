La situazione nell’Ospedale di Tortona ad oggi, lunedì 27 aprile: 101 persone ricoverate, di cui 20 risultano residenti a Tortona, cioé tre meno di ieri. E’ il numero più basso da quando è iniziata questa grave emergenza.

Il Comune di Tortona informa che in base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 203 contagiati e 614 persone in quarantena.

“Un ringraziamento – dice il Sindaco Federico Chiodi – all’associazione no profit “Incontri DiVini” di Valentina Calabrò e Agostino Persico, che si occupa di promozione dei vini del territorio, che ha organizzato delle “cacce al tesoro” in tema enologico allo scopo di raccogliere fondi. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato al Comitato Tortona per Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita”.