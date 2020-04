Doppio intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, lunedì 5 aprile.

Quello più importante a Pozzolo Formigaro per un disabile che non riusciva a rientrare presso la sua abitazione. E’ accaduto i via Trinità: l’uomo rientrando a casa dalla spesa si è accorto che la scala automatica che avrebbe dovuto trasportarlo al primo piano dell’edificio si era rotta e così ha dato l’allarme.

Siccome i pompieri di Novi Ligure erano impegnati in un altro intervento sono arrivati quelli di Tortona che lo hanno portato tra le mure domestiche provvedendo anche ad avvertire l’azienda addetta alla manutenzione che nella giornata di oggi dovrebbe effettuare l’intervento e aggiustare il gausto.

Il secondo intervento dei Vigili del fuoco di Tortona alla frazione Vho in strada Albarella per un Capriolo che era rimasto intrappolato in una rete ed è stato liberato.