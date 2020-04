Ieri, 4 aprile 2020 è deceduta presso l’Ospedale di Tortona , Suor Maria José (Maria Lucia Biancolilla). Nata a Siracusa (Italia) l’8 giugno 1933, aveva 86 anni di età e 59 di Professione Religiosa. Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia.

Si tratta di una delle sorelle che erano state ricoverate diverse settimane fa.

Sul sito http://www.donorione.org/ è apparsa la seguente preghiera “Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)

RIPOSA IN PACE!