Sabato 25 aprile sulla pagina facebook alle ore 17

https://www.facebook.com/circolodelcinema.tortona/

Il Circolo del Cinema di Tortona, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, presenta MULTIVAC: chiacchiere, decostruzioni e riflessioni sulla cultura pop a cura di Nicola Santagostino.

Terzo appuntamento con la cultura pop, “”Brancalonia: dal cinema al GDR”

Questa settimana Il Circolo ha deciso che anche gli angeli mangiano fagioli e quindi ci immergeremo nel mondo creato da Acheron Books per il Gioco di Ruolo “Brancalonia – The Spaghetti Fantasy RPG” ispirato a molto cinema italiano anni ‘70.

Brancalonia è il modulo di ambientazione e avventura Spaghetti Fantasy per 5ed. Il Gioco di Ruolo Fantasy Italiano di Zappa e Spada è sviluppato da Acheron Books, in collaborazione con Ludiblood, Ignoranza Eroica et al. Una terra antieroica piena di insidie e possibilità di guadagno. Crea la tua band di Knaves, arruolati in una Compagnia gratuita, ottieni alcuni lavori ben pagati, colpisci un po ‘di chiacchiere e vai a dare un pugno e un coltello a chi lo merita.