Proseguirà domani, sabato 18 aprile, l’iniziativa della colletta alimentare presso i supermercati LIDL, Carrefour, Ekom, Esselunga, Iper, dove saranno presenti i volontari delle associazioni, mentre presso l’Unes e il punto vendita Tigotà sarà posizionato un carrello per la “spesa sospesa”.

Sabato a Tortona prosegue la Raccolta Alimentare per i bisognosi presso i maggiori supermercati