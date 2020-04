Ho conosciuto Gianni Lovera durante la registrazione del programma “Così lontani, così vicini”. Ho conosciuto una persona bella. Un poeta ispirato e che ispira. È bello sapere che esistono uomini sensibili, nonostante le batoste che la vita riserva. E lui ne ha avuta una pesante, per fortuna con un lieto fine. Auguro a Gianni ancora tanta ispirazione perché trovo che il mondo abbia bisogno di animi sensibili, che con il loro silenzio riempiono di poesia gli animi. Grazie, Gianni, per tutto ciò che ci regali!

Romina Power

Così la famosa cantante Romina Power apre il libro di Gianni Lovera “Cammina Davanti all’ombra” un libro autobiografico sulla ricerca della famiglia di origine.

Gianni Lovera

Gianni Lovera, infatti, ha sempre saputo di essere stato adottato. Ma la famiglia adottiva ha costituto per lui, dai cnque anni in poi, uno scudo sufficiente.Non aveva bisogno di dover indagare il buio segreto delle sue origini. Crebbe, e come tutti gli adolescenti credette di poter conquistare il mondo. Volle gridare a se stesso e al mondo che era libero, e se ne andò. Ma sfiorò l’abisso dei bassifondi. Riemerse, quattro anni dopo, inquieto e vagante. Cercò la stabilità e la trovò in Claudia. Volevano una famiglia, ma il destino si opponeva, perciò ripiegarono sull’adozione. Durante i corsi di preparazione, Gianni seppe dai funzionari dell’adozione che la legge avrebbe consentito ai bambini di conoscere le loro origini, raggiunti i ventisette anni. La notizia aprì come una breccia in Gianni. Dunque, anche lui avrebbe potuto sapere… Andò al Tribunale dei Minori e gli fu consegnato il plico dell’orrore. Seppe da dove veniva. E pianse. Seppe che c’erano due sorelle e un fratello, nell’inferno da cui fu prelevato. Non sapeva come rintracciarli. Dopo due anni di ricerche infruttuose telefonò, quasi per gioco, alla trasmissione di Romina Power e Al Bano. Si occuparono di lui, lo convocarono a Roma. E in un pomeriggio di ansia, di speranza, di dolore, di lacrime e di felicità, le porte dell’ignoto si aprirono…

“È proprio vero che in tutte le cose, dall’amore ai viaggi, dal divertimento all’arte, cerchiamo lontano e non vediamo ciò che abbiamo sotto gli occhi. Quanta gente ha girato il mondo e non conosce le bellezze della propria regione? – scrive l’autore all’inizio del volume -Quante volte abbiamo vagheggiato amori impossibili senza riconoscere il sentimento vero e ardente di qualcuno che era vicino a noi? E io stesso, quante notti ho trascorso in bianco alla ricerca di una trama per il mio libro successivo, a caccia di un’idea narrativa o di un personaggio forte? Inventavo scenari folli e avventurosi nei quali facevo precipitare i miei personaggi immaginari poi, a un certo punto, la trama o si infittiva fino a diventare aggrovigliata e inestricabile, oppure inventavo svolte e passaggi narrativi insulsi, psicologie banali, dialoghi evanescenti.”

NOTE BIOGRAFICHE

Giovanni Battista lovera nasce il 22/10/1969 a Cuneo dove resta fino al 1974, dopodichè si trasferisce a Savigliano cambiando il cognome da Ghibaudo a Lovera, iniziando la sua vita in una nuova famiglia con papà Luigi e mamma Lucrezia.

Consegue il diploma di ragionera e perito merceologico dopodichè inizia la sua esperienza nel mondo del lavoro.

Nel 2002 si sposa con Claudia da cui ha avuto 2 gemelli, Emanuele e Francesco che oggi hanno 7 anni.

Nel 2010 un grave lutto lo colpisce, la mamma Lucrezia scompare nel settembre di quell’anno dopo una lunga malattia.

Nel 2015 dopo ben 40 anni ritrova le sorelle biologiche e tutti i parenti, sia da parte di madre che di padre, circa duecento familiari,tutto questo grazie all’aiuto di Romina Power e Al Bano Carrisi con la partecipazione alla trasmissione così lontani così vicini, condotta dagli stessi.

Sin dalla giovinezza ha coltivato la passione per la poesia che si manifesta a pieno dopo i primi studi. La sua particolare sensibilità e umanità e la sua forte fede sono di ispirazione per tutte le sue poesie.

Ha partecipato a 2 pubblicazioni di collane con la casa editrice “Le Pagine” sui seguenti testi “ Impronte 55” e “Poeti contemporanei”,La stella e l’aquilone edito da Artistica Editrice, Romanzo autobiografico cammina davanti all’ombra edito da Edizioni del Capricorno

Oggi all’età di 50 anni continua con la stessa passione di un tempo ad esprimere se stesso attraverso la poesia.

Oggi l’autore Saviglianese vanta più di ventimila tra opere , citazioni e aforismi, continua a scrivere ed emozionare migliaia di persone con versi e aforismi che parlano di ,sogni , passione,amore.