Doveva probabilmente consegnare a qualcuno che probabilmente gliel’aveva ordinati, 140 grammi di marijuana, ma lungo il tragitto a piedi non si aspettava certo di trovare un pattuglia dei Carabinieri di Tortona e quando loro gli hanno detto di fermarsi lui, ha iniziato a scappare a più non posso. Naturalmente è stato raggiunto dai militari che pur essendo più anziani di lui , sono riusciti a bloccarlo dopo un inseguimento a piedi nel quartiere di San Bernardino.

E’ accaduto l’altra sera verso le 19 quando i Carabinieri di Tortona, durante un apposito servizio in viale Kennedy, hanno visto passare a piedi un giovane minorenne di 16 anni, di origini lituane e residente a Tortona che non si è fermato all’alt dei militari.

Quando i Carabinieri gli hanno imposto di fermarsi, infatti, lui ha iniziato a scappare velocemente.

I militari si sono mesi subito ad inseguirlo e nel frattempo hanno chiamato altre pattuglie in rinforzo mettendo auto di trasverso alle strade e bloccando ogni via di fuga al giovane che nel frattempo si era disfatto dello zaino che in spalla, abbandonandolo in un angolo della strada.

I carabinieri lo hanno recuperato e all’interno hanno trovato 140 grammi di Marijuana e un bilancino di precisione.

Il ragazzo di 16 anni, per altro con precedenti di Polizia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica dei minori di Torino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché multato per inosservanza delle misure di contenimento anti Covid-19 perché uscito dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Consegnare la droga a domicilio, infatti, non rientra nei casi provati di emergenza, anche se – evidentemente – è facile immaginare che il fruitore avesse una crisi di astinenza.