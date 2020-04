Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I generi sono stati raccolti e depositati a cura dei volontari presso la sala Polifuzionale “Don Francesco Remotti” presso la ex caserma Passalacqua a cura dei volontari (nella foto) e verranno successivamente distribuiti a ci ne ha maggiormente bisogno.

Un ringraziamento anche ad Arturo Rossi di “Pizza Mania” che ha offerto il pranzo per tutti i volontari. Un gesto molto apprezzato.

Ottimo riscontro per la Colletta alimentare di sabato a Tortona e un grazie a…