Ecco le informazioni sul coronavirus a Sale estratti dalla “Piattaforma Covid19 Piemonte” portale reso disponibile ai Sindaci dalla Regione Piemonte con i dati del proprio Comune costantemente aggiornati.

Oggi la situazione nel nostro paese e’ la seguente:

N. 26 positivi al COVID 19

N. 31 in quarantena

N. 12 decessi (di cui 3 non residenti)

N. 1 guarito

N. 31 negativi o in attesa di definizione.

Siamo alla trentunesima giornata di restrizioni, introdotte per combattere la diffusione del Covid19

PER IL BENE DI TUTTI, RISPETTIAMO LE DISPOSIZIONI E STIAMO A CASA! CON L’IMPEGNO DI TUTTI CE LA FAREMO!!!

Rina Arzani – Sindaco di Sale

Alcune informazioni sulla lettura dei dati: i cittadini coinvolti dei quali ancora in attesa di riscontro o in quarantena sono oltre 100 ma i positivi accertati solo 39. I dati sono stati resi noti dal sindaco sul suo profilo FB. Ringraziamo il Sindaco per la chiarezza e trasparenza che ha nell’informare la popolazione.