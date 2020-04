Ma cosa bisogna fare? Dare della mazzate in testa alla gente? Gambizzarli? Rinchiuderli e buttare via la chiave? Ma è mai possibile che dopo quasi un mese di divieti, appelli giornalieri, disposizioni multe e sanzioni, ancora tanti tortonesi vadano in giro a cazzeggiare?

Sono domande che vengono spontanee nel vedere tanta gente che gira per le strade di Tortona, soprattutto in periferia.

Le segnalazioni arrivano sempre e sa diverse parti, anche sul sito Facebook del Comune

“E’ vero – dice Patrizia Menino – i sono in giro troppe persone io esco perché devo andare a lavorare mi verrebbe voglia di dare delle mazzate in testa a questi cerebrolesi che non capisco nulla … non capiscono la gravità della situazione.”

“Mi dispiace dirlo – scrive Rossana Bolla – ma solo con le sanzioni l’italiano capisce. E’ vergognoso che per rispettare le regole siano necessarie le forze dell’ordine”

“Troppi Marocchini in giro – aggiunge Silvano Gottardis – nel quartiere oasi e zona Iper seduti comodamente su panchine a chiacchierare al telefonino… devono capire che i decreti valgono anche per loro.”

“Da noi – spiega Francesca Damato – continuiamo a venire a comprare in coppia dicono che tanto come zona ci sono meno controlli e non guardano dentro i supermercati.”

“Nella mia via – dice Elisa Caniparo – passano tanti corridori, tutti bardati, vestiti da super jogging e conta passi ecc.. con la scusa che siamo in una via secondaria e non ci sono controlli. Prima non c era anima viva.. Ora un bel via vai, vorrei solo che tutti cercassimo di riuscire ad uscire presto da questa situazione, per questo chiedo più senso civico da parte di tutti non sarei una a cui piace lamentarsi o condannare ma ho 2 bambini chiusi in casa da più di un mese e ogni giorno di più queste cose mi fanno saltare i nervi, senso civico zero!”

Sono soltanto alcuni dei numerosi commenti di tanti tortonesi sui social, testimonianze che insieme a quelle personali, hanno indotto il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi a lanciare l’ennesimo inascoltato appello: “Purtroppo vedo ancora sempre troppa gente in giro per le strade di Tortona, in auto e a piedi – ha detto il primo cittadino – E’ difficile pensare che siano tutte persone che si muovono per i motivi di necessità per i motivi che sappiamo. Le forze dell’ordine stanno controllando ma è anche giusto che le forze dell’ordine siano impegnate anche in altri servizi. Facciamo appello al nostro senso civico, contribuiamo a salvare delle vite e stiamo a casa.”